Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü öncesi 'Türkiye depreme hazır mı?' sorusunu cevapladı.

Bir deprem simülasyonu içinde 7,6 büyüklüğündeki Gölcük depremini yaşayan Bakan Soylu, deprem anında ve deprem sonrası yapılması gerekenleri anlattı.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Deprem uyarı sistemine ilişkin ayrıntıları paylaşan Bakan Soylu, "Ses sistemi üzerinden bir uyarı olarak iletiliyor. Mobil sistemimiz var. Buradan çıktıktan sonra navigasyonla toplanma alanına yönlendiriyor. Mobil uygulama varsa telefon açabilmeyi sağlıyor. 10 kişi atanabiliyor. Bu kişilerle iletişim sağlanabiliyor. Enkaz altında sizi noktasal olarak bulabiliyor. Cep telefonları üzerinden kaç kişinin yaşadığını sıralayabiliyoruz. Deprem anında 3 ayak var. Afet öncesi, anı ve sonrası kabiliyetlerimizi ortaya koyabilmek." diye konuştu.

TOPLANMA ALANLARININ ÖNEMİ

Olası bir depremin ardından toplanma alanına ulaşmanın önemine dikkat çeken Soylu, " Toplanma alanlarının yüzde 75'inde kanalizasyon alt yapısı, elektrik ve su var. İstanbul'da yüzde 56'sında var. AFAD olarak yüzde yüz tamamlanmış olacağız. Misafirhane yurt ve oteller açısından bütün planlamamız olacak. Bir mobil AFAD sistemimiz var." dedi.

"EKİM AYINDA ULUSAL TATBİKAT YAPACAĞIZ"

Bakan Soylu ekim ayında ulusal bir tatbikatın yapılacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Uyarı bildirimi tatbikatlarımızdan birisi. Türkiye'de ilk kez afetlerle ilgili çok kapsamlı tatbikatları bu yıl yaptık. İnşallah ekimde çok büyük ulusal bir tatbikat yapacağız. Bugün büyük bir onurla söylerim ki kamu kuruluşlarımızla beraber beslenme, arama kurtarmada, insanların eşyalarının bir yere toplanması alanında akreditasyonunda sivil toplum kuruluşları oluşturduk. Yüz binlerce gönüllümüz var. 17 bin fiili eğitim alan sayısı. 3 plan oluşturdu. İl risk azaltma planları var. Bu planlarda afetler ve şehirler olarak nasıl tedbir almalıyız, depreme dirençli şehirler oluşturmayı Türkiye adım adım gerçekleştiriyor. 459 bin bağımsız bölümün bir kısmı yıkıldı, geri kalanı da yıkılıyor. Riskten arındırılmaya çalışılıyor. Devletimiz tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle her noktada çalışmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız tecrübeleriyle hepimizi koordine ediyor. Allah bizi İnşallah büyük imtihanla sınamaz."

Korkutan rapor ortaya çıktı! 9 milyondan fazla konutun deprem sigortası yok Ülke genelinde 9,2 milyon, İstanbul'da 1,6 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor. Sigortalılık oranı en yüksek il Bolu, en düşük il ise Hakkari oldu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den dikkat çeken 'diri fay' uyarısı Kuşadası Körfezi bu sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ancak uzmanından dikkat çeken bir uyarı geldi. Bu bölgede Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunduğunu aktaran Deprem uzmanı Hasan Sözbilir, “Bu faylar 5,7 ile 6,8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip." dedi.

Deprem Uzmanı Onur Onat'dan korkutan deprem uyarısı: Bir il diken üstünde 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde olabilir Deprem uzmanı İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat Malatya’yı iki büyük depreme karşı uyardı. Şehir merkezinin elden geçirilmesini söyleyen Onat, “Malatya, Pütürge ve Erkenek segmentlerinin kırılmasıyla birlikte 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir“ dedi.

İzmir depremini önceden bildirmişti: Deprem uyarı sistemi EDIS kullanıma sunuldu İzmir depremini 23 saniye önce haber veren deprem uyarı sistemi EDIS tanıtıldı. Yerli ve yabancı dört firmanın ortak çalışmalarıyla geliştirilen EDIS'in, depremi önceden haber vererek insanların hayatını kurtarırken, sanayi ve işletmelerdeki büyük ölçekli maddi kayıpların önüne geçmesi bekleniyor.