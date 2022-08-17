Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 23:53'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.

Şuan için herhangi bir olumsuz durum veya ihbar yok.

Bakan Soylu'dan deprem uyarı sistemi açıklaması: 'Ekim ayında yapacağız' diyerek duyurdu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğünde Gölcük depremini yaşayan Bakan Soylu, doğal afetlerle ilgili veriler paylaşırken ekim ayında ulusal bir deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu.

Marmara Depremi’nde sular altında kalmıştı: 23 yıl sonra son hali ortaya çıktı 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sular altında kaldı. “Batık şehrin" son hali ortaya çıktı.