Türkiye Gazetesi

Soylu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı.

Bakan Soylu, etkinliğin ardından bir gazetecinin Gaziantep'te camilerden yapılan anonslara ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum."

NE OLMUŞTU?

Gaziantep Karkamış'ta gece saatlerinde bölgedeki camilerden "Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir." anonsu yapılırken vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ'a tepki İçişleri Bakanı Soylu, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araçların tahsis edilmesi sebebiyle Konak Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada Ümit Özdağ'ın sözlerine de tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet partisinin ortak bildirisine tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 muhalefet partisinin ortak bildirisini Avrupa Birliği büyükelçisine imzalatmasına tepkisini sürdürdü. Bakan Soylu, "Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı şu an için 150 seviyelerine düşmüştür Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısında konuşan Bakan Süleyman Soylu, dağdaki silahlı eleman sayısının 150 olduğunu açıklayarak güvenlik güçlerine seslenerek "2022 yılı hedefinizi söylüyorum, bu yılın terörle ilgili tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz." dedi.