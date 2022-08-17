Türkiye Gazetesi

Dijital çağ gereği birçok şey artık internet üzerinden kolaylıkla halledilebiliyor. Bu duruum her ne kadar kolay ve basit olsa da çoğunlukla dolandırıcılar kol gezdiği bir yer haline geldi. Daire kiralamak veya satın almak isteyenler ise internet üzerinden emlak sitelerine bakarak daire bakıp incelebiliyor ancak dolandırıcılar bu noktada yine devreye giriyor ve bazen daire hayali kuranlar dolandırılabiliyor. Özellikle kentin son yıllarda emlak satın alınması noktasında gözdesi haline geldiği ifade edilen Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgelerinde yeni tip bir emlak dolandırıcılığı türedi.

Sistem ise ilan sitelerinde satılık olan lüks dairelerin fotoğraflarını kullanarak yanlış konum ve fiyat bilgisi verilmesi üzerine işliyor.

UCUZ FİYATA GÖSTERİP, İMZALATTIKTAN SONRA ÜCRET TALEP EDİLİYOR

İlanı görüp numaraya arayan kişiyi bir şekilde yüz yüze görüşmeye çağıran sözde emlakçılar söz konusu daireyi vatandaşa gösterdiğini ifade edip ücretli sözleşme imzalatıyor. Vatandaş sözleşmeyi imzaladıktan sonra ise evin ilandaki değerinden fazla olduğunu ifade edilerek daha fazla ücret talep ediliyor. Konuyla ilgili internet sitelerinde ise onlarca şikayet yazısı görülüyor. Ya da bir başka dolandırıcılık yöntemi ise, pahalı olan semtteki daire fotoğrafı ve adresini ilana yazıp vatandaş ofise geldikten sonra ise ucuz olan yerin satılmaya çalışması noktasında.

'İNSANLARI KANDIRMAK İÇİN İLANLAR KOYUYORLAR'

Söz konusu durumla ilgili olarak ise bölgede uzun yıllardır çalıştığını ifade eden Gayrimenkul Danışmanı Kadir Özel, ev alacak vatandaşları uyararak, “Genelde ilan portallarının bazı tedbirler alması gerekir. Gayrimenkul’un analizini yaparak bölgedeki ilanların rayiç bedelleri vardır. Bu bedellerin çok çok altında ilan giren bir takım kendisini emlakçı olarak sıfatlandıran kişiler var.

Artık bunlara emlakçı mı, inşaat firması mı, gayrimenkul yatırım ortaklığı mı diyeceksiniz? Böyle ilanların aslında asılsız ilanlar olduklarına ve genellikle örnek daire fotoğraflarını kullanarak ve film platosu gibi dairelerin fotoğraflarını çekerek insanları kandırmak amaçlı ilanlar koyuyorlar. Mal sahibi olarak tanıttıkları kişiler kesinlikle mal sahibi değiller. Kendi inşaat firmalarının bir tanesini mal sahibi olarak tanıtıyorlar.

EV TAPUSUNUN FOTOKOPİSİNİ ALMADAN İMZA ATMAYIN

Daha sonra kaporanız yoksa size kaparo maiyetinde bir senet imzalatıyorlar. 30-40 bin lira civarındaki bu senetle insanları borçlandırıyorlar. Evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalamamalarını tavsiye ederiz” dedi.

BEYLİKDÜZÜ VE ESENYURT EN BÜYÜK ÖRNEK

Vatandaşlara nasıl önlem alacakları ile ilgili tavsiyelerde bulunan Özel, “Önlem olarak bu sitelerle ilgili internet ortamında binlerce şikayet var. Bu sitelerden araştırmalarını yapmaları gerekiyor. Bu kişiler ne derece güvenilir? Bunu kesinlikle bunu araştırırlarsa bu tuzaklara düşmezler. Kurumsal ve bu işi iyi bilen birçok emlak şirketi var. Bunlardan bilgi almalarını tavsiye ederiz.

Sözleşmelerde de imzalamadan önce avukatınıza ya da bu işte uzman birine okutmanız gerekiyor. Sözleşmenin maddelerinde sizin lehinizde veya aleyhinizde olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Birçok kişinin mağdur olduğunu görüyoruz bu konuda merdiven altı diye isimlendirdiğimiz yerler var. Beylikdüzü’nde de var, Esenyurt’ta da var. Özellikle yeni yerleşim alanlarında var. Bunlara inanmayınız, kandırılırsınız. Bu konuda dikkat edin. Bunların yerine daha kurumsal ve işlerini iyi yapan emlak şirketlerine danışmaları daha iyi olur” şeklinde konuştu.

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