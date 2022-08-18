Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında gündeme ilişkin konuştu. Bakan Soylu, Türkiye'nin stratejik bir coğrafyada ve büyük bir medeniyetin devamı olduğunu söyledi.

ABD'nin PKK/PYD'ye son üç yılda 2 milyar dolar yardım ettiğini aktaran Soylu "Bu yardımlar niye yapıyorlar? 'Acaba Türkler ile Kürtler arasında bir şey bulabilir miyiz? Sünnilerle alevileri birbirine düşrebilir miyiz?' diye. Bunu zayıfsanız yersiniz. İki-üç bin dolarlık ülkede size bir oyun kurabilirler. Bunu anlarsınız ama ses çıkaramazsınız. Türkiye'nin 21. yüzyıl öncesi tablosu buydu. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan bunları bilip hissettiği için birinci mesele olarak bu konuları gördü. Türk-Kürt meselesi üzerinden Türkiye'yi zayıflatmaya çalışanlara, tam da bu medeniyete yakışan bir anlayış ortaya koydu" dedi.

"ERMENİ KAYMAKAMIMIZ VAR"

Üçüncü meselenin laik-anti laik olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bu konuyu da çözdüğünü vurguladı. Soylu, bugün bu tür konuların tartışılmadığını, kimsenin ötekeleştirilmediğini dile getirdi. Artık herkesin özgürce kendini ifade edebildiğini söyleyen Süleyman Soylu "Bugün Kürt valimiz, Alevi emniyet müdürümüz, Ermeni kaymakamımız var" ifadelerini kullandı.

SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNECEK Mİ?

Soylu, Suriyeli sığınmacılar konusuna da değindi. Suriye'deki iç savaşın 2011'de başladığında bu kadar uzun süreceğini tahmin etmediklerini aktaran Bakan Soylu "Bu insanlar kendi ülkelerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecek. Fakat şu an nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere, rejimin sürekli bombaladığı yerlere mi? Türkiye uzun zamandır bu süreci de iyi bir politikayla yönetiyor" şeklinde konuştu.

ANKARA ŞAM'LA DİYALOG KURACAK MI?

Ankara'nın Şam ile görüşüp görüşmeyeceği de merak konusu. Soylu bu konuya ilişkin "Bu işin bu meselenin bu noktaya gelmesinden önce, kimin hangi seviyede yaklaşabileceği, hangi adımları atabileceğini görmeden böyle bir değerlendirme yapmak çok kolay değildir, erkendir de... Onun ötesinde bizim insani, komşuluk sorumluklarımız var. Biz o insanları ölüme terk edemeyiz, ölüme itemeyiz. Harekat yaptığımız bölgelerde 6 milyon insan yaşıyor. O İnsanlar kime itimat ediyor, kime güveniyorlar? Hayat orada daha öncekinden çok daha normale döndü. Sanayisi, ticareti, ekonomisi, eğitim, sağlığı, tarımı, üretimi var" değerlendirmesinde bulundu.

AZEZ'DEKİ BAYRAK PROVOKASYONU

Azez'de Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili de konuşan Bakan Soylu, şunları dedi: Biz o bölgeyi avucumuzun içi gibi biliyoruz. Kimin eli kimin cebinde, kimin hangi provokatif eylemi yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Hem MİT'in hem emniyet, jandarma ve TSK'nın bilgisi en üst düzeyde. Tekrar söylüyorum, ABD, PYD'ye 2 milyar dolar yardım çıkartıyor. Bunu orada rahat bırakır mı? Kendi kafasına koyduğu projeyi, oyunu kurmadan bizim bu insanların kendi ülkelerinde rahat bir şekilde yaşamalarına yönelik adımları atmamıza müsaade eder mi?

"517 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşimiz var. 3 milyon 222 bin mülteci var. 1 milyon 400 bin de ikametli var. 517 bin Suriyeli şu ana kadar gönüllü geri döndü. Güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşün altyapısını da hazırlıyoruz. 1 milyon 20 bin kişiye sosyal uyum eğitimi verildi. 211 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi. 120 bini de oy kullanacak.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN GÜÇLÜ ZAMANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanımız bir ifadede bulundu 'Cerablus, Azez, El-Bab, Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde 1 milyon kişinin dönüşünü temin edecek adımlar atacağız' dedi. Ertesi günden itibaren öbür taraftan havan atmaya başladılar. Yani burada her hamleyi gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de bir provokasyon yapabilirler mi? Güvenlik açısından bana göre Cumhuriyet tarihinin en güçlü zamanındayız. Atak yemeyiz anlamına gelir mi, büyük konuşmamak lazım. Türkiye içerisinde geçmiş izlerden kalan birtakım denemelere girebilirler ama hemen gereğini yerine getirme kabiliyetine haiziz. Suriyeliler içerisinden bir provokasyon oluşturabilirler mi? Böyle bir şey olmaz, kesinlikle olamaz.

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