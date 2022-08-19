Türkiye Gazetesi

CHP ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Muharrem İnce dün de Twitter'da katıldığı bir sohbet odasından muhalefetle ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. Bazı kanalların CHP’den kaynak aldığını açıklayan İnce, "Belediye beslemeli bir medya olamaz. Bunlar yolsuzlukları ortaya çıkartamaz. Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor" dedi.

‘SOL HAVUZ MEDYASI TÜRKİYE’NİN DURUMLARINI ANLATMIYOR’

İnce, "Belediye beslemeli bir medya olamaz. Bunlar yolsuzlukları ortaya çıkartamaz. Muhalefet medyası belediyelerden geçiniyor. Belediyeden geçinen bir medya belediyeyi eleştiremez. Halk TV ne yapıyor ulaşım zammını savunuyor. Ulaşım zammına gerekçe arıyor. Bunlar gerçekten olacak iş değil. Erzurum'da Halk TV sokak röportajı yapıyor. Röportajı yapan oyunu kime vereceksin diye soruyor. Memleket Partisi'ne vereceğim diyor. Halk TV ikinci kısmını kesiyor. Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor." dedi.

'HDP'Lİ OLSAYDINIZ İBB'DE İŞE GİRERDİNİZ'

CHP'deki siyasi değişime de değinen İnce, "Selahattin Demirtaş'ı destekleseydiniz terfi alırdınız, HDP'li olsaydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdiniz ama Muharrem İnce'yi desteklediğiniz zaman ne milletvekili olabilirsiniz ne de belediye başkanı olabilirsiniz" ifadelerini

Muharrem İnce'den, 6'lı İttifakı eleştirisi: Hiçbiri Erdoğan'ı yenerim diyemiyor Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı İttifakı eleştirerek, “Şunu söyleyeyim, 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” dedi.

Muharrem İnce’den adayı belli olmayan 6’lı masaya gönderme ‘Altı kişiden biri de çıkıp…’ Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya’da gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, 6’lı masanın adayıyla ilgili “Altı kişiden biri çıkıp 'Ben adayım' diyemiyor. 'Ben adayım, ben bu seçimi alırım' diye bir iddiaları da yok. Ben iddialıyım ama beni satmasınlar desteklesinler" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı’na adaylık şartlarını sıraladı. "Ben bir kere bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim" diyen İnce, “Herkese ikici, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz?” dedi. 6’lı masanın aday bulamayacağını söyleyen İnce, “Sonunda bana gelirsiniz. Bana gelirseniz aday olurum ama şartlarım var” dedi.