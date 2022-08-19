Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele tüm hızıyla sürerken terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarıda operasyonlarla yok ediliyor. İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde, Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları başlatmıştı.

Operasyonun 8'inci gününde, Lice İlçesi Konuklu mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalarda 38,2 kg kubar esrar ve 1 milyon 411 bin 530 kök kenevir bitkisi ve 58 bin 375 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Böylece operasyonda toplam; 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilogram esrar ve 706 bin 575 kök skunk ele geçirilmiş oldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya Eren Abluka-34 ile üç günde ağır darbe İçişleri Bakanlığınca sürdürülen Eren Abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Operasyonun üçüncü gününde toplam 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Eren Abluka-32 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Soylu Tendürek tertemiz diyerek, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, "Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada." dedi.

Diyarbakır'da Eren Abluka-34 operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da 1200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı.