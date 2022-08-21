Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde dün art arda yaşanan ve 1 polisin şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili ortaya atılan iddiaları cevapladı. Bakan Soylu şunları dedi:

'TIRLAR FAZLA YÜK MÜ TAŞIYORDU?'

Soruşturma sürüyor. Bir tek eksik gördüğümüzde gerekeni yapacağız, bedelini ödeteceğiz. İlk tırın yükü 27 bin 60 kilogram, ikinci tırın da 26 bin 180 kilogram. Adana menşeli firma, Şırnak menşeli bir firmayla buradaki mamulleri göndermek için anlaşma yapmış.

'TELEFONA MI BAKIYORLARDI?'

'Bu kamyonların 'kesme' olduğu sonradan tıra dönüştürüldüğü, tonajı kaldıramayacak düzeyde, modellerinin de eski olduğu ve bu sebeple freninin boşaldığı" yönündeki iddiaları da araştırılıyor. Sürücüsünden yola, aracın teknik özelliklerine kadar soruşturma bütün yönleriyle sürmekte. Hatta sürücüler hangi saatlerde cep telefonu kullanmış, o esnada mı bir dikkatsizlik olmuş, bu konular da değerlendiriliyor.

'ÜÇÜNCÜ BİR TIR DAHA MI VARDI?'

Üçüncü bir tırın olduğu, polislerin lastiklerini patlattığı gibi değerlendirmeler tamamen gerçek dışı.

'CENAZEDEKİLERE GBT SORGUSU MU YAPILDI?'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "taziyeye giderken kolluk güçleri tarafından durdurulduklarını, GBT yapıldığını, hatta bir cenaze aracını takip eden aile bireylerine de GBT yapıldığını ve aracın beklemek zorunda kaldığı" iddiasında bulundu. Bakan Soylu, buna da şöyle cevap verdi. Bu acı üzerinden hiç olmayan bir meseleyi ortaya getirip, buradaki insanların acısını yükseltmeye çalışmanın bir anlamı olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu: Taziyelere insanların acılarını hafifletmek için gidilir. Biz deli miyiz ki cenazeye gelen insanlara GBT sorgulaması yapalım veya yapılsın? Böyle bir şey söz konusu değil. Lütfen istirham ediyorum, her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin bu acı günlerinde bu ortak acıları dindirmenin hep birlikte peşinde olmamız lazım.