Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 2 gemi daha sevkiyat için hareket etti" denildi.

MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri: Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim Tahıl koridorunu denetlemek için İstanbul'a gelen BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür etti. Guterres, "Burada dünya gıda gemisini gördüğüm zaman çok duygulandım. İnsanlık için çok önemli." dedi.

Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.