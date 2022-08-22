Türkiye Gazetesi

Almanya’da yaşayan Türk ailenin 10 aylık bebeği, gelişim yetersizliği ve annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle ellerinden alındı. Çocuk alındıktan iki hafta sonra eşcinsel bir aileye verildiğini öğrenen baba Mustafa Yolal, çocuklarının Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini istediklerini ve dava açacaklarını ifade etti Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal, oğulları Emir’in Aachen Gençlik Dairesi tarafından Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel aileye verilmesine tepki gösterdi. Ayrımcılık ve baskıya uğradıklarını söyleyen Küçükbıyık yardım ve destek istediklerini dile getirdi.

Oğulları Emir’in 30 Mayıs’ta ellerinden alındığını dile getiren Küçükbıyık, “Çocuğumun normal bir aileye verilmesini istemiştim. Çocuk alındıktan iki hafta sonra Aachen Gençlik Dairesi’nden Emir’in yeni bakıcı ailesinin eşcinsel olduğunu öğrendim“ dedi.

“TÜRK VE MÜSLÜMAN BİR AİLEYE VERİLMESİNİ İSTİYORUM”

Konuyla ilgili mahkeme sürecinin başladığını ifade eden baba Yolal ise, “Bunlar Almanya’da aile olarak kabul ediliyor. Aileyi kötülememiz bir suç. Aksini iddia edersek bu aile olamaz dersek bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacağız“ diye konuştu. Çocuklarının Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini talep ettiklerini belirten Yolal, “Orada kalmasını istemiyoruz. Bunun için bir dava daha açacağız. Bunun için desteğe ve yalnız kalmamaya ihtiyacımız var“ şeklinde konuştu.

“KİLİSEYE GİTMESİ SERBEST, ANNESİNİN TÜRKÇE KONUŞMASI, OĞLUM DEMESİ YASAK“

Aachen Gençlik Dairesi’ne bağlı Anne-Çocuk Kurumu’nun orada kaldığı dönemde çocuğunu emzirmesine müsaade etmediklerini iddia eden anne Küçükbıyık, çocuğuna hazır mama vermesini istediklerini söyledi. Adalet istediğini söyleyen Küçükbıyık, psikolojik nedenlerle çocuğuna zarar vermesinin söz konusu olmadığını söyledi. Anne Küçükbıyık, “Alman Gençlik Dairelerinin amaçları elimizden çocuklarımızı almak. Kalan aileler baskı altında ve tehdit ediliyor“ dedi.

Türk Konsolosluk yetkililerinin sürekli yardım ettiklerini dile getiren baba Yolal, “Çocuğun onlarla kiliseye gitmesi serbest fakat annesinin çocuğuyla Türkçe konuşması, oğlum demesi yasak. Benim görüşme yasağım var. Annesi ayda bir kez görebiliyor. Ben de babalığı tanıttıktan sonra görebileceğim. Gençlik dairelerinin yabancıların çocuklarını baskı ve hilelerle nasıl ailelerin ellerinden aldıklarını bütün kamuoyuna anlatmak istiyoruz. Sizlerde yanımızda olursanız bize güç kuvvet verirsiniz“ şeklinde konuştu.