Türkiye Gazetesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin özel yetkilere ilişkin hükmü düzenlendi.

BAKANLIKTAN ONAY ALINMASI GEREKECEK

Buna göre, havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alınması kaydıyla yapılabiliyor.

Yönetmeliğe yeni eklenen hüküm kapsamında, ilgili mevzuata göre yetkilendirilen ve havalimanının/havaalanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı/havaalanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar bu yönetmelik gerekliliklerinin dışında tutulacak.​​​​​​​

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan kredi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılığa tabi kredilerde düzenlemeye gitti. 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisi uygulamasının etkinliğini arttırılması amacıyla bankalar içi yüzde 30 olduğu açıklandı.

126 general ve amiralin atama kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararı gerçekleşti.

BDDK'dan faizsiz bankacılık için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), faizsiz bankacılık alanında müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenlemeye gitti. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.