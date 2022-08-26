Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Toplantıda Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Bugüne kadar başta FETÖ ve PKK’lılar olmak üzere Türkiye’nin bu iki ülkeden iadesini istediği teröristlerle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Toplantıda, teröristlerin iadesi ve terör örgütünün faaliyetlerini izin verilmemesi başta olmak üzere Türkiye’nin talepleri tek tek yeniden gündeme getirilecek ve taleplerin karşılanmaması durumunda bu iki ülkenin NATO üyeliğine ‘Evet’ denmeyeceği bir kez daha vurgulanacak. Toplantıya, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı ile MİT’ten uzman bir heyet, terör örgütü YPG’nin PKK’yla bir bütün olduğunu anlatan 350 sayfalık kapsamlı bir raporun olduğu dosyayla girecek. Raporda, terör örgütü YPG içinde yer alıp yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadeleri ile görsel şemalı bilgiler yer alıyor. İsveç şu ana kadar sadece, Türkiye’nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı Okan Kale’nin iadesini kararlaştırdı. Ayrıca, 8 yıl önce sığınma başvurusu yapan ve başvurusu 6 ay önce reddedilen 26 yaşındaki Zinar Bozkurt’u sınır dışı etme kararı aldı.

İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan "üçlü muhtıranın" şartlarına uyacaklarını söyledi.

Biden imzaları attı: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onay ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreni ile Finlandiya ve İsveç’in NATO'ya katılımına onay veren belgeleri imzaladı.