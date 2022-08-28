Türkiye Gazetesi

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum. Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak." ifadesini kullandı.

“SABRIN VE ADANMIŞLIĞIN HAYATTAKİ KARŞILIĞI”

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Emine Erdoğan, burada da "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkan Erdoğan'dan 'Şule Yüksel Şenler'in ölüm yıl dönümü'ne ilişkin mesaj Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.