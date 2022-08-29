Türkiye Gazetesi

İstanbul metrolarında bulunan reklam ekranlarında bir süredir dönen Ekrem İmamoğlu görseli, sosyal medyayı ikiye böldü, İBB Başkanı imamoğlu'nun söz konusu reklamda Superman kostümüne benzer bir kostümle resmedilmesi kimi kullanıcılar tarafından esprili bulunurken, kimi kullanıcılar tarafından ise eleştirildi.

KENDİNİ "SÜPER KAHRAMAN" GÖSTERDİ, SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı ikiye bölerken, hazırlanan görselleri eleştirenler kadar eğlenceli bulanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Cenaze törenine damga vuran kare: Erdoğan ve İmamoğlu bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesine katıldı. Burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya gelen Erdoğan'ın İBB Başkanı ile tokalaştığı anlar dikkat çekti.

İmamoğlu, vatandaşa atıyorsun dedi, gerçeği İETT müdürü anlattı: Van'da hesaplar karıştı Van'da esnaf ziyareti yaptığı esnada bir esnafın "İETT bileti 15 lira oldu" ifadesine itiraz eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürünün söz konusu söylemi doğrulamasının ardından "Vatandaş haklı yani" diyerek şaşkınlık yaşadı.