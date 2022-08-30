Türkiye Gazetesi

Sağanak yağış İstanbul'a geri dönüyor. Birkaç gündür sıcak havanın etkisi altında olan megakentte, 3 gün sürecek sağanak yağış süreci başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporu verilerinden elde edilen yağış bilgilerinin ardından, AKOM ve AFAD tarafından da uyarı geldi. Yağışların şiddetli olacağı öğrenilirken, yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, 3 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, “İstanbul'da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek. AKOM, İstanbul il geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar vatandaşları her ihtimale karşı dikkatli olmaları ve yapılan uyarıları takip etmeleri adına uyardı.

AFAD'TAN METEOROLOJİK UYARI

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeler nedeniyle Marmara bölgesi için “Meteorolojik Uyarı” yayımladı. Yağışın etkilerine karışı önlem alınması için ülke çapındaki merkez olan AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), valiliklere uyarı mesajı gönderdi. AFAD, vatandaşlarımızı da ev ve işyerlerindeki su baskını risklerine karşı tedbir almaları için uyarıyor. Kendi bireysel risklerini azaltmaları için fırtına, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı ikaz ediyor. 30 Ağustos sabah saatlerinde başlayan yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetini kaybetmesi bekleniyor.

Yarına dikkat! Marmara Bölgesi'nde sağanak Marmara Bölgesi, yarın yerel kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanağın etkisine girecek.

Dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın... Meteoroloji'den 3 bölgeye sağanak uyarısı (30 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'in büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da bugün etkisini hissettirecek olan sağanak yağışın ise cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yolları su bastı.