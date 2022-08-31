Türkiye Gazetesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 3 gün sürecek Balkan turuna çıkıyor. Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı ziyaret edecek. Balkan turu sırasında Saraybosna, Belgrad ve Zagreb’de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yeni anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

Türkiye’deki farklı sektörlerden iş insanları da İş Forumlarına katılacak. Son yıllarda özellikle Türk yatırımcılar için cazip bir pazar hâline gelen Balkanlar, nitelikli iş gücü, iş dostu yatırım ortamı ve yatırımcılara sağladığı vergisel ve finansal teşvikler ile dikkat çekiyor. Coğrafi konumu ile Türkiye’nin AB’ye açılan kapısı olan bölge, sunduğu farklı imkânlardan dolayı ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için bir üretim üssü olma yolunda ilerliyor.

ENERJİ ALANINDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ GÜNDEMDE

Türk iş insanlarının önemli yatırımlarının olduğu Sırbistan’da, Erdoğan’ın temasları sırasında enerji alanında yeni iş birliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ocak ayında Türkiye’yi ziyaret etmiş ve Erdoğan’ı ülkesine davet etmişti. İki ülke arasında 2 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

İkili ilişkileri 30’uncu yılına giren Türkiye ve Hırvatistan arasında da ekonomik ve ticari iş birliği son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir milyar dolara ulaşması hedefi bulunuyor. Hırvatistan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin tutumuna hak vermişti. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic bu durumun Türk onurunun bir örneği olduğunu belirterek “Burada zarara uğrayan taraf, Türkiye olmayacak” açıklamasını yapmıştı.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ DE ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Haziran ayında çıktığı Balkan turunda, Erdoğan’ın uygun bir zamanda Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü zirvesini gerçekleştirmeyi istediğini söylemişti. Erdoğan’ın üç ülkeyi ziyareti sırasında son dönemde artan Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Bosna-Hersek’i ziyaretinde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklemeye devam edeceklerine vurgu yapacak.

Bosna Hersek’in kurucu başkanlarından Aliya İzzetbegoviç’in oğlu Bakir İzzetbegoviç de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesindeki ve Balkanlardaki gerilimin azaltılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiğini söylemişti. Bosna-Hersek’in Demokratik Eylem Partisi (SDA) lideri Bakir İzzetbegoviç, Erdoğan’ın Sırbistan liderleriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu ve Bosna Hersek’teki Sırp liderlerin de kendisine saygı duyduğunu dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Dengimiz ve muhatabımız değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Külliye'de düzenlenen etkinlikte konuşuyor. Yunanistan'ın Türkiye'nin ne dengi ne de muhatabı olmadığını ifade eden Erdoğan " F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur" diye konuştu.