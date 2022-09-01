Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kastamonu'da yangın faciası: Kısa sürede büyüdü, 10 ev kül oldu Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Gökçeöz köyü Ündük Mahallesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 10 evin kül olduğu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, yangın bir evden çıkarak çok sayıda eve sıçradı.