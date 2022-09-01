Türkiye Gazetesi

Sivas-Malatya Kara yolu Yeşildere mevkiinde dün gece katliam gibi bir kaza meydana geldi. Ayhan Sevin (51) idaresindeki minibüs ile Muhlis Ö'nün (52) sürdüğü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada minibüs sürücüsü Sevin ile yolcular Şenay Kızılaslan (48), Hacı Süleyman Kızılaslan (58), Meliha Kızılaslan (52), Seyit Battalgazi Sevin (18), Fadime Sarıbaş ve Adile İzci'nin (62) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5'i ağır 9 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Minibüstekilerin, öğretmen çift Rabia Görünç ile Fahri Kızılaslan’ın Bursa'da düzenlenen kına gecesinden döndüğü ve Malatya'ya gitmek üzere olduğu öğrenildi. Kazada ölen Şenay Kızılaslan'ın damadın annesi olduğu aktarıldı. Çiftin yarın damadın memleketi Malatya Hekimhan'da düğün yapmayı planladığı ifade edildi. Ancak bu yaşanılan sonrası düğün iptal edildi, anne Kızılaslan, Adile İzci ve Fadime Sarıbaş Hekimhan'da defnedildi.Meliha Kızılaslan, Süleyman Kızılaslan ile Ayhan Sevin ve oğlu Seyit Battalgazi Sevin’in cenazeleri yarın toprağa verilecek.

Öte yandan, sürücü dahil minibüsteki herkesin akraba olduğu belirtildi.

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