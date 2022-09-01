Türkiye Gazetesi

Suriye sınırında deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Haseke şehrinde saat 23.16'de 3.8 büyülüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

DEPREM SINIRDAKİ İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem yerin 7.66 kilometre altında meydana geldi. Sarsıntı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 70 kilometre mesafede meydana geldi. sınırdaki illerde de hissedildi.

Ege Denizi'nde peş peşe depremler! İzmir ve Aydın'da hissedildi (31 Ağustos 2022 son depremler) Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Aydın ve İzmir gibi illerde hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede saat 17.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Antalya'da deprem oldu, AFAD'dan açıklama var Antalya'da deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada 4,1 büyüklüğündeki depremin Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana geldiği duyuruldu, işte son gelişmeler...

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