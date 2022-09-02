Türkiye Gazetesi

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya teşrif eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

Bugün İstanbul bir başka güzel. Sizinle bu şehir bir başka güzel. Rabbim'e sizler gibi yol arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır. Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan il başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Ecdadı rahmetle yad ediyoruz. Dün 2023 hedeflerimizi cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına adamıştık. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini 2071'e adayacaklar. Millet olmak budur. Uzunca süredir bizi bu ruhtan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar çatışma konusu varsa milletimize dayattılar. Kalkınma, hak ve özgürlük yolunda ilerlerken bize parçalanmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Bu sebeple milli mücadelemizi zafere ulaştırdık. Yeni devletimizi kurduk, özgürlüğümüzü tekrar kazandık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Öyle bir yetkisi yok Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası konuştu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki göstererek "Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlara kurban etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birileri adalet sistemini, nerelerle bağlantılı olduğu tahmin edilen suç örgütlerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle çalışıyor. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz." dedi.