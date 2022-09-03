Türkiye Gazetesi

2023 seçimlerin az bir süre kaldı ve Cumhur ittifakı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduama 6'lı masa henüz adayını çıkarabilmiş değil. Çünkü masadaki liderler herhangi bir isim üzerinde henüz uzlaşamadı. Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir iddia ortaya atıldı ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 6'lı masanın adayı olacağı söylentileri ortaya çıktı. Bu iddia çok konuşulurken konuya ilişkin Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı her açıklamanın ardındsn adayın Kılıçdaroğlu olduğu konuşuluyor ancak Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda net bir açıklama gelmedi ve diğer liderler aday konusunda farklı farklı açıklamalarda. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken dikkat çeken ‘Abdullah Gül’ çıkışı geldi.

'ADAYLIĞINI BEN TEKLİF ETMİŞTİM'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına dair konuşma yapan Karamollaoğlu, "Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim ve kabul görmüştü. Ancak o günkü şartlar altında önceden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler olduğu için başta Meral Hanım olmak üzere, bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu." dedi.

6LI MASANIN ADAYI OLABİLİR

Gül'ün 6'lı masanın adayı olabileceğini belirten Karamollaoğlu, "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür. Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer "İttifak olursa aday olabilirim" demişti. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir, bunu garipsemem." ifadedelerini kullandı.

Erdoğan'dan 6'lı masa çıkışı: Pazarlık kiri her yerden gözüküyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6'lı masanın hala bir aday belirleyemediğini ve arkalarında FETÖ ile PKK olduğunu söyledi.

Çorum'da dikkat çeken '6'lı masa' pankartı: Erdoğan okudu, her satırı gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşma esnasında, "Şurada bir poster var" diyerek üzerinde '6'lı Masa Menüsü' yazan bir pankartı işaret etti. Pankartı okuyan Erdoğan yazan sözlere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya aday tepkisi: Sağıra yatıyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış ve hızlı tren temel atma töreninde konuştu. 6'lı masaya tepki gösteren Erdoğan, "Kendilerine güvenselerdi Cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hala açıklayamadılar. Hala Cumhur İttifakı adayını açıklasın diyorlar. 'Seçim tarihi belli olsun' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli." ifadelerini kullandı.