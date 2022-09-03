Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Gülşen'in imam hatiplilere hakareti) Kimse bir grubu kategorik olarak kötülememeli. Süreç hukukun alanıdır.

(EYT çalışması) Bakanlık çalışıyor. Vakti zamanı gelince açıklama yapılır.

(Twitter'daki tek kelimelik akımda sizin mesajınız ne olur?) Demokrasi olur.

(TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamaları) İlk okuduğumda hayret ettim ve gerçekten çok üzüldüm. Türkiye'nin en büyük partisi, 11,5 milyon insan şu anda AK Parti üyesi. On milyonlarca insanın oy verdiği bir siyasi parti. Ve siz diyeceksiniz ki: Biz bu partiye siyasi muamelesi değil, örgüt muamelesi yapacağız. Sen kimsin ya? 'Yassıada'da yargılayıp idam edeceğiz' demesi eksik kalmış.

(HDP'li Semra Güzel'in yakalanması) Suç işlediği açık olan birisi, dün itibariyle Edirne'de yakalandı ve mahkeme önünde hesap verecek. Aslolan budur. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur.

Detaylar birazdan...