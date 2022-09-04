Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı.

MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı sözde yönetici Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar'daki nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.

PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

Bakan Soylu'dan evlat nöbetinin 4. yılında çarpıcı mesaj: PKK'yı söküp atmak ABD'yi söküp atmaktır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da evlat nöbetinin 4. yılında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, açıklamasının bir bölümünde ''PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. Bizim ABD'ye ve Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar'' ifadelerini kullandı.