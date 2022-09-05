Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Kabine, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Külliye’de yapılacak toplantının öncelikli gündemi yine ekonomi olacak. Bu kapsamda, gıda enflasyonuyla mücadelede atılacak yeni adımlar görüşülecek. Ayrıca, şu anda 1.400 noktada bulunan Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerin sayısının 3 bine çıkarılması için yapılan çalışmalar istişare edilecek ve yeni indirim kampanyaları masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra Tarım Kredi ürünlerinin, bir başka market zincirinde daha halka ulaşması için yapılan görüşmelerde gelinen son durum da değerlendirilecek. Erdoğan’ın 13 Eylül’de detaylarını açıklayacağı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi de masada olacak. Projenin detayları, büyük ölçüde bu toplantıda netleşecek.

Kabinede, doğalgaz ve elektriğe yapılan son zamlar da görüşülecek. Hâlihazırda doğalgazda yüzde 80, elektrikte yüzde 50 oranında uygulanan sübvansiyonlar masaya yatırılarak, vatandaşın desteklenmesi için hangi adımların atılabileceği ele alınacak. Tahıl koridorunun işleyişi de yine masadaki başlıklardan bir diğeri. Ukrayna’dan ithal edilmek istenen ürünlere ait sertifikalarda sahteciliğe engel olunması ve ürünlerin mevzuat gereği Bitki Sağlık Sertifikası veya Sağlık Sertifikasını beraberinde bulundurması şartı getirilmişti. Toplantıda, gemilere ve taşıdığı ürünlere yönelik olarak sıklaştırılan denetimler de konuşulacak.

ERDOĞAN’DAN BALKAN TURU

Dış politikada ise öncelikli gündem, Erdoğan’ın yarın başlayacağı Balkan Turu. Erdoğan 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı ziyaret edecek. Üç gün sürecek programın ana çerçevesini, bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler oluşturacak. Erdoğan ve beraberindeki heyet; Saraybosna, Belgrad ve Zagreb’de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atacak.

Kabinede gündem dar gelirliye konut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2,5 saat süren kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Gözler Kabine'de: Gündem kredi ve kart borçları! 3 formül gündemde... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabine'nin ana gündeminde takibe düşen kredi ve kredi kartı borçları olması beklenirken, bu konuların çözümüne yönelik 3 formül öne çıkıyor.