Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gece saatlerinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti. Olayın ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.

Şehidin Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Acı habere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bir taziye mesajı yyaımladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Pençe-Kilit bölgesinde helikopterimiz kaza kırıma uğradı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir helikopterin kaza kırıma uğradığını ve helikopterde bulunan 8 personelden 7'sinin kurtarıldığını duyurdu. Bir personelin ise arama çalışmaları sürüyor.

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