Türkiye Gazetesi

Terör örgütünün şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturduğu YPS yapılanmasından 4 hain Diyarbakır'ı kana bulamak için hazırlık yaparken yakalandı.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDILAR

Silvan'da eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgüt mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakayı ele verdi. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

YAKALANAN 4 TERÖRİSTİN SORGUSU SÜRÜYOR

Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor.

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Teröristlerin aracından çıkan silahlar

Hain PKK için kaçınılmaz son! Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Yunanistan'da eğitim alan PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı Yunanistan'da eğitim alan Delil kod adlı PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı.