Türkiye Gazetesi

Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütlerine militan yetiştirildiği yıllardır biliniyor. Ancak Yunan, bu iddiaları her zaman inkar ediyor.

Dün de bu kampta sabotaj eğitimi gören ve İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı terörist Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı. Buna rağmen Komşu'dan yalanlama geldi. Ancak, Yunanistan medyası kendi ülkesinin foyasını kazara ortaya çıkardı. Yunan "Newsbomb" haber portalının, "Türkiye’nin iddialarını çürütmek" amacıyla yayımladığı görüntüler, Lavrion Kampı'nın terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi.

TERÖRİSTBAŞI'NIN FOTOĞRAFLARINI ASMIŞLAR

Haberde, kampın, "PKK için bir eğitim yuvası olmadığı" ileri sürüldü fakat kamp içerisinde PKK'ya ait semboller, teröristbaşı Abdullah Öcalan ve Viyan Soran, Sakine Cansız gibi militanların görsellerinin yer aldığı dikkat çekti. Kampta kalan kadın ve çocukların günlük yaşamlarına dair görüntülerin de paylaşıldı. Duvarda PKK'lı terörist Kasım Engin için "şehit" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

KAMPTAKİLER, TÜRKİYE DÜŞMANI!

Mikrofon uzatılanların "PKK ağzıyla" Türkiye'yi kötülediği haberde, kampın, PKK için oluşturulan yaşam alanları, örgüt flamaları ve terörist fotoğrafları ile dolu olduğu görüldü. Teröristbaşının yer aldığı dev bir posterin önünde yapılan bir röportajda, "kampta PKK'ya ait sembol ve Öcalan görsellerinin olmasının buranın PKK kampı olduğu anlamına gelmeyeceği" iddia edildi

Yunanistan'da eğitim alan PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı Yunanistan'da eğitim alan Delil kod adlı PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı.

Bahçeli'den Erdoğan'a Yunanistan desteği: Ege'yi aşmak çok kolay MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur" sözlerine destek geldi.

Açıklamalarıyla tir tir titretti: Yunanistan'dan NATO'ya Türkiye şikayeti Ege ve Doğu Akdeniz’de sık sık Türk jetlerini taciz eden Yunanistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ey Yunan, İzmir'i unutma” sözleri, Yunanistan’da tehdit olarak algılandı ve Türkiye’yi Batı’lı müttefiklerine şikayet edeceğini duyurdu.