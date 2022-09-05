Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat sürdü.

Kritik toplantıda banka promosyonlarından sosyal konut projesinin detaylarına, dar gelirli vatandaşlarının borçlarının silinmesinden enflasyonla mücadeleye kadar çok sayıda önemli konu ele alındı. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

Yunanistan, ne siyasi, ne askeri, ne ekonomik bizim dengimiz değil. Bu sebeple muhatabımız da olamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor: 3 günde, 3 ülke Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde Balkan ülkelerie bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Sırasıyla Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’a düzenlenecek resmi ziyaretlerin ardından turun son durağı Hırvastisyan'da, İslam Kültür Merkezi’nin de açılış törenine katılacak.

Bahçeli'den Erdoğan'a Yunanistan desteği: Ege'yi aşmak çok kolay MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur" sözlerine destek geldi.