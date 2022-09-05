Türkiye Gazetesi

İcra borcu olan milyonlarca vatandaşa müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Küçük, küçük biriken ve cezai kalemlerle asıl tutarı geçen icralık borçlar için hükümet düğmeye bastı.

Özellikle ödenemeyen faturalardan doğan icralık borçlar için vatandaş kara kara ne yapacağını düşünürken, hükümet icra borçları düzenlemesi ile vatandaşın elini rahatlatacak bir ilke imza attı.

Vatandaşlar müjdenin ardından merakla icralık borçlar silinecek mi araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Türkiye’de milyonlarca vatandaşın icralık olmasına neden olan 2 bin lira ve altındaki borçların silineceğini duyurdu.

İCRALIK BORÇLAR NE ZAMAN SİLİNECEK?

Kabine toplantısında da görüşüldüğü üzere icra borçları ile ilgili kanun teklifinin Ekim ayında meclisin açılması ile ele alınması bekleniyor.

İcra borçları yapılandırması için borcun 15 Ağustos 2022 tarihinden önce takibinin başlatılmışmış olması gerekiyor.

Bu kapsamda 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülecek.

İCRA BORCU ZAMAN AŞIMINA UĞRAR MI?

Öte yandan icra borcu affından yararlanamayanlar icra borçları zaman aşımına uğrar mı merak ediyor. İcra takibinde 20 yıllık bir süre zaman aşımı süresi olarak belirlenmiştir. Ancak bu toplam süre içinde ilgili kanun çerçevesinde borçlar 10 senede zaman aşımına uğrar.

Özellikle elektrik, su, telefon faturaları hesap kesim tarihinden itibaren belli bir süre ödenemediğin icraya düşüyor. Çoğu kişi son faturasını ödediğini düşünsede, birkaç günlük kullanımlar da faturalandırılıyor ve tüketici durumdan haberdar değilse ödenmeyen borç nedeniyle icra takibi başlatılıyor. Bu nedenle abonelik fesihlerinin ardından mutlaka son kesilen bir fatura olup olmadığı kontrol edilmeli.

İcra borçları sorgulama artık e-DEVLET üzerinden kolayca yapılabiliyor.

İCRA BORÇLARI NEREYE ÖDENİR?

İcra borçları icra dairesinden ya da kredi kartıyla uyap sistemi üzerinden yapılabilir.

İcra borcunu taksitle ödeme imkanı Adalet Bakanlığı, icra dosyalarına kredi kartı ile tek çekim ve taksitli olarak ödeme kolaylığı getirdi. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenler, 'vatandas.uyap.gov.tr' adresine girerek e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza ile girip işlemi yapabiliyor.