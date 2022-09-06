Türkiye Gazetesi

Hırvatistan Büyükelçiliğine atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Mustafa Babür Hızlan merkeze alınırken, bu göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

1 Ocak 1985 tarihinde Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Yavuz Selim Kıran, lisans öğrenimini Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayarak mezun olmuştur.

Çalışma hayatında önemli görevlerde yer alan Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine atanarak ardından Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreterlik Müşavirliği ve AB Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

Daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Başkan Danışmanlığı ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Kıran, ayrıca Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı olarak da görev yapmıştır.

2018 yılı genel seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Bakan Özer’den atama sinyali: İhtiyaca binaen olacak Televizyonda canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, tüm yardımcı kaynakların okullara ücretsiz gönderileceğini duyurdu. Konuşmasında öğretmen ataması sinyalini veren Bakan Özer, “İhtiyaca binaen atamalar mutlaka olacaktır.” dedi. Öte yandan Özer, 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapılacağını açıkladı.

126 general ve amiralin atama kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararı gerçekleşti.