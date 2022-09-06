Türkiye Gazetesi

CHP'li Gürsel Tekin'in "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği olumlu cevap gündeme oturdu. Gürsel'in bu çıkışına İYİ Parti de dahil olmak üzere birçok partinin siyasilerinden tepki gelirken, HDP konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. HDP Grup Başkanvekili Beştaş, "HDP de her parti kadar meşrudur, halkın desteğini almayı başarırsa devleti yönetebilecek kapasitşdedir, buna hakkı da vardır. " ifadelerini kullandı.

"ELBETTE HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği cevap muhalefeti karıştırdı.

Tekin yaptığı açıklamada, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: HAYIR YOK BÖYLE BİR ŞEY

Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemesi üzerine İYİ Parti de dahil olmak üzere birçok partinin siyasilerinden tepki geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili olarak "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız" diye konuştu.

HDP'DEN BAKANLIK AÇIKLAMASI

HDP'ye bakanlık verilmesi tartışmaları ile ilgili olarak HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Bestaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Meral Danış Beştaş, "HDP'nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP'lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında Beştaş, şunları söyledi:

"HDP de her parti kadar meşrudur, halkın desteğini almayı başarırsa devleti yönetebilecek kapasitededir, buna hakkı da vardır. Ama muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz. Zaten kendileri de 'ilkeli' davranırlarsa HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuğuna oturmayı kabul etmeyeceklerdir. Bu durumda anlaşılıyor ki, ortak adayın kim olacağıyla beraber, kimlerin kabinede olacağı da önemlidir."

"ORTAK ADAY NİYETİ YOKSA HDP'LİLER KENDİ YOLLARINI ÇİZER"

"Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa ve 'biz 6'lı masa olarak kimsenin desteğini istemiyoruz' denilecekse HDP'liler de kendi yollarını çizerler." diyen Bestaş, sözlerine şöyle devam etti:

"HDP'de çare tükenmez, merak etmeyin. Herkes lafının önünü arkasını ölçüp, siyasetçi sorumluluğuyla konuşsa daha hayırlı olur. Biz değişimden yanayız derken sakın yanlış anlaşılmasın. Kötü milliyetçilerin yerine iyi milliyetçilerin gelmesi değildir, değişim. Otoriter faşizmin yerine demokrasinin inşasından söz ediyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız."

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye bakanlık' ve 'adaylık' açıklaması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına yönelik değerlendirmede bulundu. "Hayır yok böyle bir şey" diyen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değinerek, "Adaylık için benim üzerimde uzlaşılırsa ben hazırım" ifadesini kullandı.

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