Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye’de 11 yıl önce başlayan savaş ve şiddetten kaçarak Türkiye’ye sığınan mülteciler belirli odakların yürüttüğü sistematik propaganda ile hedef gösteriliyor. Son dönem artan mültecilere dönük saldırılarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaralanma ve ölümler yaşandı.

ÖZDAĞ’IN KİMLİK SORDUĞU KUYUMCU VURULDU

Hatay’da nefret, bir cana mal olurken, geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İzmir’de ruhsat ve kimlik sorduğu Suriyeli kuyumcu Mustafa el-Habu da silahlı saldırıya uğradı. Türk vatandaşlığı alan Habu’nun olay günü iş yerinden çıkıp aracına binmek üzere iken iki ayağından vurulduğu öğrenildi. Mustafa el-Habu’nun kardeşi Ahmet, abisinin vurulduğu günün ertesinde dükkânı açmak üzere iken bir kez daha saldırıya uğradıklarını ve 5-6 kişilik bir grubun kendilerini demir ve sopalarla darbederek dükkânı açmalarına izin vermediklerini anlattı.

İZMİR’İ TERK ETTİLER

İzmir emniyeti olayla ilgili bağlantıları araştırırken aile devam eden tehditler sebebiyle İzmir’i terk etti. Emniyet, iki ayağından vurulan Mustafa el-Habu’ya koruma tahsis edilebileceğini, dükkânlarını açabileceklerini tebliğ etmesine rağmen saldırının gerçekleştiği 4 Temmuz’dan bu yana kuyumcu dükkânı kapalı tutuluyor. Ahmet el-Habu kendilerinin o bölgede 21 ayar altın satan iki dükkândan biri olduğunu, Mardin kökenli bir diğer kuyumcu ile rekabet içerisinde olduklarını ve o kuyumcu tarafından birçok defa tehdit edildiklerini belirtti. Ahmet el-Habu, “Şanlıurfa, Bursa ve Ankara’da da şubeleri olan tüm işletmeler de bu saldırıdan etkilendi. Failler abime bir sonraki kurşunu kafana sıkacağız’ demiş. Türk emniyeti ve yargısından bu olayı bir an önce aydınlatmasını bekliyoruz. Biz tüm yatırımımızı Türkiye’ye taşıdık. Şu an 400 kişi bu şirkette ekmek yiyor. Bu çalışanların büyük çoğunluğu da Türk’’ diye konuştu.

Camide provokasyon dışarıda FETÖ yalanı: Çataklı'dan Özdağ'a çok sert tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün kameramanla birlikte gittiği cuma namazı sonrası camide imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırmıştı. Provokasyonunu eyleme dönüştüren Özdağ, basın mensuplarına yaptığı konuşmada FETÖ'cülerin sıkça dillendirdiği 'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Londra'dan ev aldı' yalanını ortaya sürdü. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı da 'İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın' diyerek Ümit Özdağ'a sert tepki gösterdi.

Ümit Özdağ'dan adım adım planlı provokasyon: Yardımcısı çekti sosyal medyadan paylaştı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, cuma namazı sonrası camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyon gerçekleştirmesinin ardından, gerçekler gün yüzüne çıktı. Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve söz konusu görüntüleri paylaştırdığı kişinin yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Ümit Özdağ'ın '8 milyon TL' iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Ordu Valiliği'nden cevap Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın “Ordu Valiliği, Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı." iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Ordu Valiliği'nden cevap geldi.

Ümit Özdağ Suriyeli sığınmacıdan aldığı cevapla şoke oldu! Kilis'te esnaf ziyaretinde bulunan ve esnaflara nereli olduğunu soran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir esnafın sorusuna verdiği cevapla geri adım atmak zorunda kaldı.

Ümit Özdağ skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi: İkna edemezseniz, eve kilitleyin Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir skandal açıklamada daha bulundu. Ümit Özdağ, gençlere Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söyledi.