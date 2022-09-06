Türkiye Gazetesi

"Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışmasıyla,adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yanında bulunan ve aynı araçta gözaltına alınan insan kaçakçısı Alaaddin G. İle silahlı terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Fırat D.’nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri bugün sona erdi.



BİRİ GÖÇMEN KAÇAKÇISI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilene G. ve D., Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

HDP’li Güzel’in içinde olduğu aracın şoförlüğünü yapan Alaaddin G., “göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı bulunurken, PKK üyeliği ile suçlanan Fırat D.’nin ise “Silahlı Terör örgütü üyeliği”nden uzun süredir arandığı ifade edilmişti.

Kaçarken yakalanmıştı... HDP’li Semra Güzel’in ilk ifadesi ortaya çıktı Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda fotoğrafları bulunan HDP milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmış, hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan Semra Güzel’in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' açıklaması: Gereği yerine getirildi Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Semra Güzel'in yakalanmasın ailişkin operasyona dair de konuştu. Soylu, "Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği yerine getirildi." dedi.

Son dakika: HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi Son dakika haberine göre; Edirne'ye giderken İstanbul'da yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Güzel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara'ya bağlanarak ifade vereceği bildirildi.