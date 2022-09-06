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Türkiye, Yunanistan'ın ihlallerine karşı harekete geçti: NATO, BM, AB
06.09.2022 - 18:21 | Son Güncelleme: 06.09.2022 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Ege denizindeki tacizler ve hava sahası ihlallerine karşı defalarca uyarılan Yunanistan'a için diplomatik süreç başladı. Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Yunanistan'ın kışkıtıcı tutumunu anlatan mektup NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 'ne gönderildi. Mektupta Atina'nın eylem ve taleplerine de dikkat çekildi.
Etiketler : yunanistan,türkiye,ab,nato,
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