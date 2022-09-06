Türkiye Gazetesi

Diplomatik temaslar için Bosna Hersek'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Yatırımcıları Bosna-Hersek'e davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Cumburbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Bosna Hersek ile ilişkilerimize her zaman özel bir önem atfettik. Bosna Hersek politikamız her zaman samimi, kucaklayıcı ve birleştirici oldu.

Ticaret ve yatırımlarımızın artan seviyesinden memnunuz. İki ülke arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındığında ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli var.

Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz.

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