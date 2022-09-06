Türkiye Gazetesi

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, dün katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendirdi.

'HADDİNİ AŞTI'

Yarkadaş'ın "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar." sözlerine, İYİ Parti'den tepki geldi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Barış Yarkadaş, bir televizyon kanalında Millet İttifakı belediyelerini zan altında bırakan ve Millet İttifakı'na yön tayin etmeyi amaçlayan beyanatlarda bulunmuş ve haddini aşarak İYİ Partililerin Millet İttifakı belediyelerinden ihale aldıklarını iddia etmiştir. Yarkadaş; sadece İYİ Partililer değil, gerekli hukuki şartları taşıyan tüm tüzel ve özel kişiler, bütün belediyelerimizin ihalelerine katılabilir ve gereken şartlar sağlandığı takdirde de iş akdi yapabilirler." ifadelerini kullandı.

'MİLLET İTTİFAKI'NA KENDİNCE YÖN TAYİN ETMEYE ÇALIŞMIŞ'

"Millet İttifakı belediyeleri Kamu İhale Yasası'na uygun olarak, şeffaf ve hesabı verilebilir süreçlerle hizmet alımlarını yapmaktadır. Belediyelerimizde atamalar ise liyakate göre yapılmakta ve Belediye başkanları kimi isterse onunla çalışma yetkisine sahiptirler." diyen Ergun, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Yarkadaş'ın Millet İttifakı belediyelerini zan altında bırakan ve Millet İttifakı'na kendince yön tayin etmeye çalışan bu açıklamaları, hem seçilmiş belediye başkanlarımızı, hem de Millet İttifakı'na oy veren milyonlarca vatandaşımızı incitmiştir.

"Mevkidaşım Sn. Seyit Torun’un da Millet İttifakı belediye başkanlarını töhmet altında bırakan bu hadsiz beyanat için gereken açıklamayı yapacağına inanıyorum. Millet İttifakı'na terörü meşru görenlerle beraber yol yürümeyi dayatan ve Millet İttifakı belediyelerinin başarılarına gölge düşüren bu sorumsuz ve hadsiz açıklamalarından ötürü Sn. Yarkadaş'ı, esefle kınıyorum."

6'lı masada derin çatlak.. Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası 6'lı masada kriz çıktı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, HDP'nin bulunduğu masada olmayacaklarını açıklayarak resti çekti.

Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışına Gurup başkanvekili Beştaş'tan ilk yorum CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iktidara geçmeleri halinde HDP'ye bakanlık verebilecekleri yönündeki açıklamalarına, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan ilk yorum geldi.