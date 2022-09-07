Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN | ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “KHK’lıların tamamını göreve iade edeceğiz” açıklaması ve sonrasında CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği sözlerine şehit yakınlarından ve gazilerden tepki geldi. Yapılan açıklamanın kendilerini derinden yaraladığını bildiren şehit aileleri ve gaziler, bu düşüncelerin terörle mücadeleyi boşa çıkarmayı amaçladığını kaydetti. Şehit yakınları ve gazilerin tepkileri şöyle:

GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve milletimiz özür bekliyor. Yapılan bu açıklamalar felakettir. Bu vatan için canlarını veren ve kanlarını dökenleri bu açıklamalarla anlamsız hale getirmeye çalışmak saygısızlıktır. İktidara gelmek için her türlü tavizi vermeyi kendilerinde hak görenleri kınıyoruz. Devlet düşmanlarına politik desteklerinden dolayı bakanlık teklif etmek acı vericidir. Gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır. Milletimiz bunları affetmeyecektir.

BU YENİ BİR DARBE GİRİŞİMİDİR

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 2’nci Başkanı terör gazisi Kaan Şimşek: Terör örgütünün savunucusu olan bir partiye bakanlık vermeyi düşünmek ve KHK’lıları geri göreve döndürmek; fecaattir, vatan hainliğidir. Bu teröre destek vermekten başka bir şey değildir. Altılı masanın bir ayağının HDP ve FETÖ olduğunun ispatıdır. Şehit ve gazilerin kanlarını ellerine bulaştırıyorlar. Biz bunu yeni bir darbe girişimi olarak görüyoruz. Bu ihanet asla kabul edilemez. Haddinizi bilin.

TÜYLERİMİZİ DİKEN DİKEN ETTİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık: HDP’ye bakanlık vermeyi düşünen zihniyet, terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP ile aynı çizgiye sahiptir. Bu görüş ve zihniyet şehit ailelerini ve gazilerini derinden yaralamıştır. Şehit ailelerimizve gazilerimiz gerekeni yapmaya hazırdır. Bu düşünce terörle

verilen mücadeleyi boşa çıkarmaya çalışmaktadır. Bu kabul edilemez. Tüylerimizi diken diken eden bir açıklamadır.

BOŞ KONUŞUYORLAR

Şehit babası Mahmut Duran: Bir atasözü vardır; ‘Biri konuşur, diğeri yürür’ diye. Boş konuşuyorlar. Biz buna karşıyız. Bizi günaha sokmasınlar.

FITRATLARININ GEREĞİNİ YAPIYORLAR

Terör gazisi Cüneyt Üngör: Bunlar fıtratlarının gereğini yapıyor. Bizler için sürpriz olmadı. Kapalı kapılar ardında verilen sözler ayyuka çıktı. HDP ve FETÖ’ye diyetlerini ödüyorlar. İlerleyen zamanlarda daha çok şeyler söyleyecekler. AK Parti’nin karşısında kim varsa bunlar dost belliyor. Bu vatan sahipsiz değildir. Bedel ödemeye her zaman hazırız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Öyle bir yetkisi yok Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası konuştu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki göstererek "Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmak" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu KHK’lılara göreve dönme sözü verdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü militanları temizlemek amacıyla KHK ile görevden alınan kişilere göreve iade vaadinde bulundu.