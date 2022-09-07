Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’da, Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, Türk işçilerle bir araya gelerek, fotoğraf çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmasında, “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul etti. Görüşmenin ardından Erdoğan, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a doğru yola çıktı. Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'ndan özel uçak "TUR" ile başkent Zagreb'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turundaki ikinci durağı Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki temaslarınında ardından, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ortaya çıktı: Bayraktar TB2'ye bir talip daha! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan turunda ikinci durağı Sırbistan oldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı ve ardından iki ülkenin cumhurbaşkanı ortak basın toplantısında konuştu. Vucic, toplantıda Bayraktar SİHA'lar hakkında bir açıklama da yaptı.