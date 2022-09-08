Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’dan ayrılarak turun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüş, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılmıştı. Belgrad Kulesini ziyaret ederek, Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Vucic tarafından Hırvatistan’a uğurlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turundaki ikinci durağı Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki temaslarınında ardından, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.