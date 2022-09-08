Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada önemi bir bilgiyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı’nın DAEŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını söyledi. Erdoğan, güvenlik güçlerinin DAEŞ'in en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını ifade etti.

KILIK DEĞİŞTİREREK İSTANBUL'A GELMİŞ

Bu teröristin, DAEŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinden ardından örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporunda da bu teröristin DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul’daki bağlantıları takip ediliyordu. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi” dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erdoğan, teröristin sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi.

. Fransız şirket, DEAŞ’lı teröristi danışman yaptı Terör ile kimin mücadele ettiği, kimin arka çıktığı bir kez daha belli oldu. Paris’te 132 kişinin öldüğü Bataclan katliamını yöneten Ebu Lokman, Fransız istihbaratının adamı çıktı. PKK’nın tünellerini kazan Lafarge, Suriye’deki fabrikasının açılması için bu terörist ile ortak çalışmış.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı Ankara 'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.