Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele yurdun her noktasında devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin haklarında mahrem imam, askeri öğrenci ve ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyanlar bulunduğu belirlendi.

Belirlenen 11 şüphelinin aynı zamanda örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan arandıkları ve aralarında emekli astsubay, aktif görevde uzman erbaş ve Adli Tıp Kurumu’nda Uzman Doktor'un da olduğu tespit edildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlar sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

Mahkemeden FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında karar Kripto FETÖ'cülerin haberleşme uygulaması ByLock'un sahibi David Keynes hakkında mahkemeden karar çıktı. ByLock’un lisans sahibi David Keynes, tutuksuz yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 1 yıl süreyle denetimli serbestlik aldı.

Kılıçdaroğlu oy için FETÖ'ye umut oldu CHP liderinin vaadi, FETÖ’ye moral verdiği şeklinde değerlendirildi. Eski Tümamiral Cihat Yaycı “FETÖ, mazlumu oynayan bir zalimdir. Haine merhamet vatana ihanettir. Bunu görmeyene devlet teslim edilemez” dedi.

Camide provokasyon dışarıda FETÖ yalanı: Çataklı'dan Özdağ'a çok sert tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün kameramanla birlikte gittiği cuma namazı sonrası camide imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırmıştı. Provokasyonunu eyleme dönüştüren Özdağ, basın mensuplarına yaptığı konuşmada FETÖ'cülerin sıkça dillendirdiği 'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Londra'dan ev aldı' yalanını ortaya sürdü. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı da 'İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın' diyerek Ümit Özdağ'a sert tepki gösterdi.