Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 6 ayı aşkın süredir kanlı mücadelelerle devam ediyor. Ukrayna Rusya karşısında beklenemedik bir direnç gösterirken, BAYKAR tarafından ücretsiz olarak temin edilen İHA ve SİHA'lar söz konusu mücadelede belirleyici faktörlerden biri oldu. Söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kendisine 1. derece Devlet Liyakat Nişanı verdiğini duyurdu.

Haluk Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

"Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim.

Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim."

Rusya'ya SİHA resti sonrası Bayraktar kardeşlere tehdit! 'Üretim yaparsa tesisi vururuz' Rusya ile mücadelesinde Ukrayna'ya yaptıkları İHA-SİHA desteği ile sık sık gündem olan Albayrak kardeşlerin başı Rus hackerlarla dertte. Öyle ki; Rusya'nın haksız bir savaş başlattığı gerekçesiyle talep olsa dahi SİHA satışı gerçekleştirmeyeceklerini ifade eden Albayrak kardeşler, söz konusu açıklamalar sonrası hedefe oturdu.