Türkiye Gazetesi

İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı'ya yönelik skandal ifadeler kullandı. "Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi." diyen Soyer'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Dağ, Soyer'i, "Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile." sözleriyle eleştirdi.

SOYER'DEN SKANDAL İFADELER

Soyer'in tepki toplayan ifadeleri şöyle:

“Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.

Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ne karşı nefrete varan sözleri bir grup İzmirli vatandaşlar tarafından alkışlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

HAMZA DAĞ: İZMİR'İMİZE BÜYÜK HAKARETTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Soyer'e tepki gösterdi. Dağ, paylaşımında, "İzmir’in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı’nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir’imize büyük hakarettir. Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun." ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer, Enver Aysever'den hizmet alımına ilişkin ihalenin iptal edileceğini açıkladı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci yazar Enver Aysever’le "Yaşam Boyu Eğitim" başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihalesinin iptal edilmesi için talimat verdiğini duyurdu.

İzmir Karabağlar'ı tanıyamayan CHP'li Tunç Soyer'e AK Partili Hamza Dağ'dan cevap geldi CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan kapsamında gerçekleştiği şehir turunda gezdikleri yeri tanımadı ve eşine "Neredeyiz?" diye sordu. Soyer'in yönettiği şehri tanımaması üzerine AK Partili Hamza Dağ'dan cevap geldi. AK Partili Dağ, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir’i tanıtabilirim." dedi.

Tunç Soyer FETÖ ve PKK’yı sevindirdi Terör örgütleriyle ilişkili olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilenlerle ilgili CHP’li Soyer’den kandal bir açıklama geldi.