Türkiye Gazetesi

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurması üzerine, cezaevinin ismi değiştirildi. Yeni alınan kararla 'Silivri' artık Marmara Cezaevi oldu. Gelişmenin ardından cezaevi girişindeki tabela da değiştirildi.

TABELA DEĞİŞTİRİLDİ

Adalet Bakanlığının Silivri Cezaevi'nin adının "Marmara Cezaevi" olarak değiştirilmesi kararının ardından cezaevi kampüsünün girişinde bulunan tabelada değişiklik yapıldı.

Tabelada yer alan "Silivri" yerine "Marmara" yazısı asıldı.

Kampüsün girişinde yeni konulan tabelada "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü" yazıldığı görüldü.

Toplam yüzölçümü 744 768 metrekare olan yerleşkede mahkûmların kalabileceği alan 437 bin metrekaredir.

SİLİVRİ CEZAEVİ

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan Silivri Cezaevi veya resmi olarak Silivri Cezaevleri Kampüsü, yüksek güvenlikli bir devlet kurumudur. 2008 yılında kurulan tesis, ülkenin en modern ve Avrupa'nın en büyük ceza infaz kurumudur. Silivri, 8 tane L tipi kapalı, 1 tane T tipi kapalı ve 1 açık toplam 10 cezaevinden oluşur. Son alınan kararla Silivri artık 'Marmara Cezaevi' olarak anılacak.

Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın başvurusunu değerlendiren Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin adının Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.