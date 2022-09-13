Türkiye Gazetesi

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yüzyılın projesi olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında... Projede detayların belli olacağı ve milyonlarca dar gelirlinin ev sahibi olabilmesinin önünü açacak proje için yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katılacak.

SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü açıklayacak. Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.



Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev projeyle ekonomiye ilişkin hareketlilik daha da artmış olacak. 422 milyar liralık dev yatırım projesiyle 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğin yaşanması ve en az 100 bin yeni istihdamın ortaya çıkması bekleniyor.

TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı.

Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14:00'da detaylarını açıklayacağı projeye ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştı.

YENİ KONUT HAMLESİ

TOKİ vasıtasıyla 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan ofislerin eve dönüşümü için de çalışmalar hızlandı. İstanbul'da 10 bin ülke genelinde ise 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofisler dönüştürülerek konuta çevrilecek.

10 BİN İŞ YERİ İNŞA EDİLECEK

TOKİ projesi kapsamında “Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri” yapılacak. İşyerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

Projeye başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekecek ve projenin bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

Sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Başvuru bedeli ne kadar? İstanbul'da nerede yapılacak, kimler başvurabilir? Dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olabilmelerinin önünü açacak, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesi'nde geri sayım başladı. Dev projenin hayata geçmesiyle birlikte konut fiyatlarında ve kira fiyatlarında önemli derecede düşüş bekleniyor. Peki vatandaşların merakla beklediği 'Sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Aylık taksit tutarı ne kadar? İstanbul'da nerede yapılacak, başvuru ne zaman başlayacak? " İşte sosyal konut projesine dair detaylar...

Bakan Nebati'den sosyal konut projesiyle ilgili yeni açıklama: Türkiye tarihinin en büyük projesini başlatıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, izledikleri ekonomi politikası ve yarın açıklanması beklenen en büyük sosyal konut projesiyle ilgili önemli yazılı açıklamada bulundu. Nebati, hedefin sadece büyüme olmadığını, temel amaçlarının ekonomik büyümenin oluşturacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak olduğunu ifade etti.

TOKİ'nin yapacağı en büyük sosyal konut projesinde başvuru şartları açıklandı! Gençlere özel kontenjan! 240 aya kadar vade imkanı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde büyük gün geldi çattı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı proje için başvuru şartları belli oldu. Gençlere özel kontenjanın ayrıldığı projede, 240 aya varan vade imkanı sunulacak. Öte yandan ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.