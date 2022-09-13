Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken üniversite öğrencilerini okul heyecanını ev sorunu bastırdı. Fırsatçılar kalacak yer arayan öğrencileri hedef aldılar. Paylaşımlı oda ilanı veren fırsatçılar sadece yatak başına fahiş fiyatlar istiyor. Yeni Şafak, İstanbul'da ev sahiplerinin öğrencilere yaptığı kira zulmünü gözler önüne sermek için paylaşımlı ev ilanlarının peşine düştü. Yatak başına 3-4 bin TL istenen evlerin odalarında, dört kişi olmak üzere 12 kişi yaşıyor. Genellikle kiralık daire sayfalarında ‘Kız öğrenciye paylaşımlı daire’ ilanları, İstanbul’un üniversitelere yakın semtlerinde yer alıyor. Kira sözleşmesi sıkıntısı bulunan evlerde kimin kime karşı sorumlu olduğu ise soru işareti.

EVDE KİMİN KALACAĞI GÜVENLİK SORUNU

İstanbul'un Fatih ilçesi Vefa semtinde dört odalı eski bir bina. İçinde açık mutfak ve bir banyo bulunuyor. Her bir odada ikişer ranza var. 16 kişinin kalacağı evde yatak başına 3 bin TL ücret isteniyor. Elektrik, su ve doğal gaz faturasının dahil olduğu evde kimin kalacağı ise güvenlik sorunu. Ev sahibi, yurt yapmak istediklerini ama bu işin daha kârlı olduğunu söylüyor.

EŞYALAR ZİMMETLENİYOR AMA SÖZLEŞME YOK

Göztepe'de ise, “Kız öğrenci ve bayan çalışana paylaşımlı daire” ilanı var. 3+1 evin her odasında iki baza bulunuyor. 6 kişinin yaşadığı evin tek yatağının fiyatı 4 bin TL. Ev sahibi, eşyaların kiracılara zimmetlendiğini ama kira sözleşmesinin yapılmadığını belirtiyor.

Online platformda verilen bir oda ilanı

ÖĞRENCİLER SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİLER

‘Paylaşımlı daire’ ilanlarının yayılması üzerine, öğrenciler yaşadıkları zorlukları sosyal medya üzerinden paylaştı.

- Özgür: “İstanbul'da ev bakıyorum. Bayana; 3 tarafı güneş gören 3+1 bir ful eşyalı daire. Paylaşımlı 1800 TL. Erkeğe; bodrum kat 1+0 5 kişi kalıyor. 3600 (not gelen eşyasını getirir.)”

- Selman: “Paylaşımlı daire ve iki kişiyle kalınan eve, pardon odaya 1600 TL. Bu parayla eskiden 2+1 lüks daire kiralardın, kafayı yedim, sakinim.”

- Bartu: “4500 TL paylaşımlı daire. Üstüne, aradıkları kriter öğrenci veya çalışan.”

- Hasret: “10 kişi paylaşımlı ev bir de 3.000 TL. Yeteeeeer cidden yeeteeer.”

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