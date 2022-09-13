Türkiye Gazetesi

Fahiş kira bedellerine karşı alınan yöntemlerden bir tanesi de yüzde 25 kira sınırlaması ancak ev sahipleri evlerini daha yüksek bedelden kiraya vermek istiyor. Bunun için kiracılarını çıkarmaya çalışıyor. Ev sahipleri, eski kiracıyı çıkarmanın yeni yolunu noterden tahliye ihtarnamesi göndermede buldu. Kızım ya da oğlum gelecek denilerek gönderilen bu ihtarnamelere karşı emlakçılar ve hukukçulardan kiracılara uyarı geldi. Mahkeme kararı ile tahliye gerekçesi ispatlanmadığı sürece bu ihtarnamelerin geçersiz olduğunun altı çizildi.

‘NOTER TAHLİYELERİNİN GEÇERLİLİĞİ YOK’

Konuyla ilgili Dünya Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, ihtarnameler karşısında kiracıların nasıl davranması gerektiği hakkında bilgi verdi. Ev sahibinin gerçekten oğluna, kızına, annesi, babası ve kardeşine vermesi halinde ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı olduğunu belirten Aşa, aynı zamanda geçerli sebepleri de ispatlaması için dava açması, dava sonucunda mahkeme tahliye ederse ancak tahliye edebileceğine dikkat çekti. Aşa, "Bunun dışındaki tahliye için haklı bir sebep olmaksızın talep edilen tahliyelerde 10 yılı tamamlamış olmaları lazım. Dolayısıyla bu durumlarda noterden yapılan tahliyelerin de bir geçerliliği yok" diye konuştu.

'DAVA AÇARAK KİRA SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLEBİLİR’

Mono Hukuk Kurucusu Avukat Hanife Emine Kara da, kiraya veren veya mal sahibi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin notere gidip kiracıya ihtarname gönderme imkânına sahip olduğunu söyledi. Kara, “Ancak önemli olan husus, ihtarnamede belirtilen iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığıdır” dedi.

"Çok eskilerden beri bilinen ‘Almanya’dan oğlum gelecek, evi boşalt’ tabirinin hukukumuzda bir karşılığının bulunduğu doğrudur” diyen Kara, "Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesinin sona ermesi Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesinde düzenlenmiştir. Kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu (oğlu/kızı), üstsoyu (annesi/ babası) veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, fesih bildirim sürelerine uyarak dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebilir” ifadelerini kullandı.

HANGİ DURUMLARDA İHTARNAME GÖNDERİLİR?

Hangi durumlarda ihtarname gönderileceği konusunda bilgi veren Avukat Hanife Emine Kara, “Kiraya veren, kiracının kira borcunu gününde ödemeyerek kiraları aksatması, beş yıldan uzun süreli ve beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde kira bedelinin artırılması, kira sözleşmesindeki 10 yıllık uzama süresinin dolması, kiralanana kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gereksinimi olması ve benzeri sebeplerle ihtarname gönderebilir” bilgisini verdi.

‘EV SAHİBİ ESKİ KİRACIYA TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR’

Kiraya verenin gereksinim sebebiyle kira sözleşmesini sona erdirmesine rağmen, esasen böyle bir gereksinimi olmaması ve kiralananı yeniden üçüncü kişilere kiralaması halinde eski kiracının tazminat hakkı bulunduğunu vurgulayan Hanife Emine Kara, “Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Buna yeniden kiralama yasağı denir” açıklamasını yaptı.

Emlak uzmanlarından kira uyarısı: 2023’de gerçek yerine oturacak Son dönemde fahiş kira artışı vatandaşı canından bezdirmiş, hükümet kira artış oranını en fazla yüzde 25 ile sınırlandırmıştı. Ev sahipleri yüzde 25'lik sınıra uymasa da artan toplu sosyal konus yatırımları ile kiralar düşme eğilimine girdi. Kiralar ne zaman düşer sorusuna ise emlak uzmanları gelecek yılı işaret ederek, kira fiyatlarının oturacağını öngörüyor.

Emlakçıların yeni oyunu deşifre oldu: Kiraları borsa gibi yükseltiyor Kira fiyatlarında hızlı yükseliş vatandaşları tedirgin ederken ev sahiplerinin yeni oyunu deşifre oldu. Üniversitelerin kayıt dönemiyle öğrencilerin ev arayışları fırsatçıları hareket geçirdi. Emlakçılar bölge bölge taban fiyatı belirliyor. Evini kiralamak isteyenleri de arayarak buna ikna etmeye çalışıyor. İşte fırsatçıların kiralık evler üzerinde fiyat yükseltme oyunu…