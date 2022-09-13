Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Vatandaşlar ‘TOKİ başvurusu nasıl yapılır?’ araştırmaya başladı. 81 ilde yapılacak konutlar için kritik tarih açıklandı. Başvurular yarın başlıyor ne zamana kadar devam edecek… İşte TOKİ sosyal konut projesi için merak edilen tüm detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. 422 milyar TL'lik dev yatırım, 100 bin yeni istihdam desteği, 250 bin konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yerinin yer aldığı projenin tüm ayrıntıları belli oldu.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK

TOKİ'nin 81 ilde inşa edeceği ucuz konutlar için başvurular 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu internet sitesinden ve Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden yapılacak.

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ EV FİYATLARI

608 bin TL değerindeki 2+1 konut için 240 ay vadeyle aylık 2280 TL taksit ödenecek.

850 bin TL değerindeki 3+1 konut için 240 ay vadeyle aylık 3187 TL taksit ödenecek.

5 YILDA 500 BİN KONUT

81 ilde tüm ilçeleri kapsayacak projede 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak. Böylece sosyal konut sayısı 2 milyona çıkacak. Yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimleri "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirlendi. Projenin ilk etabı 2 yıl içinde tamamlanacak.

Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlara ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayrılacak. Projedeki konutların yüzde 20'sine denk 50 bin konut ise gençlere tahsis edilecek.

Son dakika... Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin detaylarını açıkladı: Fiyat ve taksitler belli oldu Son dakika haber... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olma özelliği taşıyan projede detaylar belli odu. Buna göre; vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. Başvuru tarihi ise yarın itibariyle başlayım Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

Sosyal konut projesi başvuru şartları ve bedeli ne kadar? TOKİ konut projesinde 2+1 ve 3+1 fiyatları ve taksitleri belli oldu... Dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olabilmelerinin önünü açacak olan, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesi'nde geri sayım başladı. Dev projenin hayata geçmesiyle birlikte konut fiyatlarında ve kira fiyatlarında önemli derecede düşüş bekleniyor. Peki vatandaşların merakla beklediği 'Sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Aylık taksit tutarı ne kadar? İstanbul'da nerede yapılacak, başvuru ne zaman başlayacak? " Başvurular yarın başlıyor, işte 2+2 ve 3+1 fiyatları ve taksitleri... İşte sosyal konut projesine dair detaylar...

Bakan Murat Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması: Üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halka duyurulacak cumhuriyet tarihin en büyük konut projesi ile ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin, 'Üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım' ifadelerini kullandı.