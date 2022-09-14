Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvurular başladı. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak ve Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Başvurularda TC kimlik kartının son hanesi 'sıfır' olanlar ilk başvurularını yapmaya başladı.

Bakan Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bakan Kurum başvuruların sayısını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında 'Saat 10:30 itibarıyla sosyal konut hamlesine ilk günde 92 bin başvuru yapıldı' ifadelerini kullanırken, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ilk gün ve son gün TOKİ başvurusu yapanlar arasında bir öncelik farkı olmayacağının altını çizdi. Ayrıca Bakan Kurum, ''Sosyal konut hamlesine ilk günde 141 bin işyeri başvurusu geldi'' dedi.

VATANDAŞLIK ALAN MÜLTECİLER DE BAŞVURU YAPABİLECEK

Bakan Murat Kurum, '18 yaşını tamamlamış gençler aile evlerinde artık misafir sayılır. Ailesinin geliri ne kadar olursa olsun bu gençler yaşadıkları şehirlerde sosyal konutlara başvuru yapabilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen mültecilerden (Suriyeli-Afgan) üzerlerine kayıtlı bir evi olmayanlar da sosyal konut kampanyasına başvuru yapabilecek. 18 yaşını tamamlamış gençler aile evlerinde artık misafir sayılır Ailesinin geliri ne kadar olursa olsun. bu gençler yaşadıkları şehirlerde sosyal konutlara başvuru yapabilecek' dedi.

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU SIRASINDA TC KİMLİK NUMARASI DETAYI

Bugün başlayan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları Ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için;

T.C. kimlik numarasının son rakamı "0" olanlar bugün,

T.C. kimlik numarasının son rakamı "2" olanlar 15 Eylül

T.C. kimlik numarasının son rakamı "4" olanlar 16 Eylül,

T.C. kimlik numarasının son rakamı "6" olanlar 17 Eylül,

T.C. kimlik numarasının son rakamı "8" olanlar 18 Eylül,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvuruları iletebilecek.

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nde başvurular başladı! Kimlik numarası ayrıntısı (Son gün ne zaman?) Milyonlarca vatandaşın beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere başvurular gece itibariyle başladı. 81 ilde başlanacak konut projeleri için şartlar belli olurken başvuru esnasında dikkat çeken bir ayrıntı gündem oldu. İşte sosyal konut projesinde başvuru ve şartlara dair ayrıntılar...

81 ilde ucuz konut hamlesi: Sosyal konut projesi hangi illerde? TOKİ evleri nerede olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Vatandaşı ucuz ev sahibi yapacak projenin detayları belli oldu. “Sosyal konut ne zaman açıklanacak?” diye merak eden vatandaşlar, “TOKİ sosyal konut projesi başvuru ne zaman?” diye araştırma yapıyor. Merakla beklenen yüzyılın konut projesinde sona yaklaşıldı. Peki TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde? TOKİ evleri nerede olacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

TOKİ sosyal konut başvuruları nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut projesi başvurusu e-Devlet’ten yapılır mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ öncülüğünde yüzyılın sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Başvurular yarın başlıyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor. TOKİ sosyal konut prejsine e- devlet’ten başvuru yapılır mı? İşte tüm detaylar…