Türkiye Gazetesi

Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor. Son olarak Yunan unsurlarının Ege açıklarından Türk karasularına ittiği düzensiz göçmenlerden 2’si bebek, 3’ü çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Ege’de Yunan zulmü 6 cana mal olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

“BU KATLİAMIN SORUMLUSU SİZSİNİZ”

Bakan Soylu, Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden Asım (9 aylık) ve Abdulvahap (4) adlı iki kardeşin cansız bedenlerinin denizden çıkarılmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz.”

İtalya'ya ulaşmaya çalışan 3'ü çocuk 6 göçmen açlık ve susuzluktan öldü İtalya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknede, 3'ü bebek ve 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 Suriyelinin büyük olasılıkla 'açlık ve susuzluktan' öldüğünü açıklandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İtalya Temsilcisi Claudia Cardoletti, "Bu kabul edilemez bir can kaybıdır. Bu düzensiz göçmen grubu günlerdir yardım bekleyerek denizde sürüklenmiştir" dedi.